Личинки под кожей: паразитолог заявила об опасности «болезни купальщиков»

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности «болезни купальщиков». Она отметила, что если плавать в водоёмах, купание в которых официально запрещено, можно в прямом смысле заразиться личинками, которые проникают под кожу, пишет «Москва 24».

Специалист заметила, что если человек купается в проверенных и разрешённых местах, то такой проблемы не возникает. «Болезнью купальщиков» называют церкариоз.

Церкарии — это личинки, которые разводятся в грязной и тёплой воде. Особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы, — пояснила Чернышева.

Он отметила, что личинки проникают прямо через кожу, из-за чего может возникнуть аллергическая реакция. При этом по внешним признакам их внедрение похоже на укус насекомых, который заживает не сразу. Также, если укусов было несколько, может подняться температура. Хуже всего заболевание переносят дети.

Поражённую зону можно обработать мазью, которая снимает зуд. Врач со своей стороны посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты, — добавила Чернышева.

После купания эксперт посоветовала хорошо вытираться и, если есть возможность, принять душ. Это поможет снизить риск заражения личинками.

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