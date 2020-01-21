https://static.news.ru/photo/e6947c88-3c6b-11ea-9291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что жители Крыма и лица, которые из-за учёбы, работы или по долгу службы провели длительное время за границей, смогут занимать высокие государственные посты вплоть до президентского.

Это очень важно, особенно по Крыму и Севастополю, эта оговорка есть в тексте. Поэтому их права никак не будут ущемлены, — сообщил ТАСС Крашеннников.

По его словам, будут учитываться обстоятельства жизни дипломатов, военнослужащих и прочих граждан, которые «по каким-то причинам на какое-то время уехали». При этом он допустил, что в поправках, вносимых в Конституцию, этот момент будет дополнительно уточнён.

Как писал NEWS.ru, ранее Крашенников сообщил, что в Конституцию будет внесён механизм для предотвращения затягивания назначения парламентом нового правительства. А президент страны сможет отправить в отставку только премьер-министра. Правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры. Что касается статьи 15 Основного закона (о том, что она имеет высшую силу), то этот пункт останется неизменным. Согласно поправке, истолкование международных договоров, противоречащее ей, не подлежит исполнению в России.