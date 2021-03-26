«Либо в ад, либо в рай»: Скабеева рассказала анекдот о покойном Березовском

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Телеведущая Ольга Скабеева анонсировала специальный материал, который приурочен к восьмой годовщине смерти Бориса Березовского. Своё сообщение она сопроводила анекдотом о «загробной жизни» олигарха.

Шутка начинается с того, как Березовский после смерти попадает на распределение «либо в ад, либо в рай».

Ну он и просит: «Пожалуйста, дайте поговорить с богом всего три минутки и не больше». Уговорил. Разрешили. Через два часа выходит задумчивый Бог: «ОАО „АД“ великолепно! ЗАО „РАЙ“ — гениально! Но вот почему я только везде заместитель?» — пошутила Скабеева.

Борис Березовский умер 23 марта 2013 года в доме, который принадлежит его бывшей супруге Галине и находится в 40 км от Лондона. Тело бизнесмена нашёл работник из обслуживающего персонала на полу ванной комнаты, запертой изнутри. Согласно результатам вскрытия, специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Как писал NEWS.ru, ранее Скабеева отвергла обвинения в том, что при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» она не справилась с эмоциями и выругалась матом.