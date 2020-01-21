https://static.news.ru/photo/316b6d96-3cfa-11ea-848c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Незарегистрированная Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга против конституционной реформы 1 февраля в столице.

Об этом сообщил пресс-секретарь члена партии Михаила Светова Александр Гуд. По его словам, активистами партии было подано большое количество заявок, и митинг был согласован практически сразу.

Но мы к такому оказались не готовы, так как еще только оценивали перспективу проведения митинга по Конституции, но пришли к выводу, что тема не настолько горячая и большой митинг не соберем, — передаёт « Интерфакс » его слова.

10-тысячный митинг, согласованный правительством Москвы, должен был пройти 1 февраля на проспекте Сахарова. Теперь митинг против «узурпации власти» и изменений в Конституции, как сообщают источники «Интерфакса», анонсирован на 29 февраля. Он пройдёт совместно с маршем памяти Бориса Немцова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько тысяч граждан приняли участие в акции в поддержку права на ношение огнестрельного оружия, которая прошла в столице американского штата Вирджиния — Ричмонде.