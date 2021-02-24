Либертарианцу запретили выходить из дома ночью по делу о перекрытии дорог

https://static.news.ru/photo/87101394-76c1-11eb-bdef-96000091f725_660.jpg Глеб Марьясов Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской районный суд Москвы принял решение о запрете определённых действий в отношении члена Либертарианской партии Глеба Марьясова, который проходит по делу о перекрытии дорог на акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Мужчине запретили покидать дом в ночное время, сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, Марьясову запретили пользоваться связью, передаёт «Медиазона». Мужчину обвиняют по делу, заведённому по части 1 статьи 267 УК РФ.

Адвокат Дмитрий Захватов рассказал, что активиста и его защитника Сергея Тельнова на выходе из суда остановили два человека в штатском. К ним подошёл следователь, который на «клочке бумаги» написал обязательство о явке в Главное следственное управление МВД. Юрист считает, что там будут проходить следственные действия по делу о перекрытии дорог.

Марьясова задержали 23 января на акции в поддержку Навального. Тогда на него составили протокол о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия и неповиновении сотруднику полиции. Сам он рассказал, что силовики подошли к нему в пиццерии, ударили в живот и задержали с применением силы. Суд арестовал его на 30 и 15 суток. 22 февраля активиста задержали сразу после выхода из спецприёмника.

Он стал первым фигурантом уголовного дела о перекрытии дорог на протестах. Следствие считает, что 23 января протестующие «под руководством организаторов мероприятия» умышленно блокировали движение транспорта «в центральной части Москвы», включая Тверскую улицу, Страстной бульвар, Большую Дмитровку и Цветной бульвар.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления, писал NEWS.ru.