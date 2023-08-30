Либертарианца Светова оштрафовали по статье об иноагентах Савеловский суд оштрафовал Светова на 40 тысяч рублей по статье об иноагентах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Светов

Савеловский районный суд города Москвы вынес постановление о штрафе в размере 40 тысяч рублей в отношении политика и блогера Михаила Светова (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Как сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции, либертарианца признали виновным в нарушении правил публичной деятельности лица, признанного иноагентом.

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 30.08.2023 Светов М. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей, — сообщили в пресс-службе.

Светов был включен Минюстом в перечень иноагентов в ноябре 2022 года. В августе 2023 года против него завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Поводом для разбирательство стало то, что политик публично исполнил композицию о Степане Бандере. Ролик с исполнением песни Светов выложил в чат, откуда видео распространили.

Также 30 августа Савеловский суд оштрафовал на 40 тысяч рублей экс-участника шоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Его также признали виновным в нарушении порядка публичной деятельности лица, признанного иноагентом.