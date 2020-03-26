https://static.news.ru/photo/900e8356-6f40-11ea-9e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы приостановили на время эпидемии действие льготного проезда в общественном транспорте для студентов и пожилых людей. Однако эта временная отмена не коснётся студентов-волонтёров.

Временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснётся студентов, которые трудятся или являются волонтёрами, — написал Собянин на своём официальном сайте.

По мнению градоначальника, ограничения позволят сократить социальные контакты между москвичами, замедлят распространение инфекции и, «в конечном счёте, позволят быстрее справиться с ней».

Кроме того, в России запретили проведение массовых мероприятий, закрыты школы и другие образовательные учреждения, а с 25 марта начали закрываться развлекательные и досуговые учреждения. Региональные власти вводят режимы повышенной готовности, писал NEWS.ru.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 182 подтверждённых случая заболевания в 18 регионах. Количество выздоровевших увеличилось до 38 человек. Всего зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах, в столице — 136. Все граждане посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в последние две недели.