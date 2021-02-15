Льготная ипотека на строительство частного дома может появиться в России

https://static.news.ru/photo/51526c3c-e24f-11e9-9857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com

Программу льготной ипотеки могут расширить в России. Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением расширить круг её получателей при строительстве частного дома.

Письмо со своей инициативой парламентарий направил на имя заместителя председателя кабмина Марата Хуснуллина, сообщил RT.

Депутат рассказал, что президент ранее поставил задачу поддержать индивидуальное строительство в РФ. Сейчас в России запущен пилотный проект, суть которого заключается в предоставлении льготы семьям, где один из родителей моложе 36 лет с детьми не старше 19 лет.

Власов подчеркнул, что одна программа не может покрыть спрос на рынке и уж тем более не может стимулировать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в стране в целом.

Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать её доступной для всех граждан, — сказано в письме на имя Хуснуллина.

В данный момент в РФ есть ещё одна действующая программа «Сельская ипотека». Она рассчитана на людей, которые приняли решение построить частный дом в сельской местности, и даёт возможность семье получить кредит со ставкой 3%.

Как ранее писал NEWS.ru, России пора постепенно отказываться от льготной ипотеки, считает Центробанк. Ставка 6,5% может в дальнейшем привести к избыточным рискам, считает глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.