Первый ЛГБТ-активист объявлен в розыск после запрета движения в России МВД объявило в розыск по уголовной статье ЛГБТ-активиста Николая Родькина

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Николай Родькин

В России объявили в розыск сооснователя организации «Омское гражданское объединение» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и ЛГБТ-активиста (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Николая Родькина, следует из базы розыска Министерства внутренних дел РФ. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают его по уголовной статье, передает ТАСС.

Родькин Николай Яковлевич разыскивается по статье УК РФ, — говорится в сообщении МВД.

В базе не указывается, по какой именно статье ведется розыск Родькина. По предварительной информации, дело в отношении ЛГБТ-активиста может быть связано с его высказываниями против политики государства и проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее в России объявили в розыск пресс-секретаря корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоуна. Его также разыскивают по статье УК РФ. В марте прошлого года Следственный комитет возбудил дело о призывах к насилию и убийствам граждан России в отношении Meta. Тогда пресс-секретарь компании назвал снятие запрета на подобные публикации про российских военных «формой политического самовыражения».