Неизвестные похитили у безработной женщины Lexus, стоимость которого составляет около пяти миллионов рублей.
По данным пресс-службы московского ГУ МВД, инцидент произошёл в районе Новогиреево возле дома 6 в Напольном проезде.
В ведомстве также сообщили, что полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что неизвестный похитил экскаватор-погрузчик, который находился на охраняемой стоянке в районе Бирюлёво Восточное. Материальный ущерб составил около пяти с половиной миллионов рублей.