https://static.news.ru/photo/4d701466-d77d-11e9-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: M 93/Wikimedia Commons

Неизвестные похитили у безработной женщины Lexus, стоимость которого составляет около пяти миллионов рублей.

По данным пресс-службы московского ГУ МВД, инцидент произошёл в районе Новогиреево возле дома 6 в Напольном проезде.

В ведомстве также сообщили, что полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что неизвестный похитил экскаватор-погрузчик, который находился на охраняемой стоянке в районе Бирюлёво Восточное. Материальный ущерб составил около пяти с половиной миллионов рублей.