https://static.news.ru/photo/8f88e6c8-1bf9-11ea-809e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Левитин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал NEWS.ru о ключевых моментах, связанных с периодом, когда Юрий Лужков был мэром Москвы. По его словам, бывший градоначальник оказал большую поддержку развитию экономики и транспортной системы страны.

Юрий Михайлович всегда говорил: «Москва должна быть лучше, чем везде», — поделился помощник президента.

Игорь Левитин, занимавший с 2004 по 2012 год должность министра транспорта РФ, сообщил в беседе с корреспондентом NEWS.ru о совместной с Лужковым работе по развитию международного аэропорта Внуково, результатом которой стало открытие современного пассажирского терминала. В ежедневном режиме чиновники также обсуждали развитие городских автодорог.

Одним из важнейших итогов этой деятельности стало решение о строительстве скоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург.

Тогда обсуждался вопрос строить — не строить. Лужков выступил в поддержку этого решения. Он говорил: «Без этого Россия не может быть великой», — сообщил Левитин.

Помощник президента пожелал светлой памяти бывшему градоначальнику столицы и выразил соболезнования его родным и близким.

Как писал NEWS.ru, Юрий Лужков запомнится как человек, который пришёл и возглавил Москву в самое тяжёлое для столицы время на современном этапе. Об этом рассказал аудитор Счётной палаты Юрий Росляк, с 2003 по 2010 год работавший первым вице-мэром в правительстве Юрия Лужкова.

Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник. Его родственники хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище 12 декабря.