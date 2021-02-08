Стало известно об отношении россиян к Путину после фильма о дворце

https://static.news.ru/photo/4a7dc4d8-69f3-11eb-8184-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян практические не изменили своего отношения к президенту РФ после публикации фильма оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». К такому выводу пришли в аналитическом центре Юрия Левады.

Согласно данным исследования, двухчасовой ролик посмотрело 26% взрослого населения. Примерно 10% респондентов знакомы с его содержанием, хоть и не видели фильма. Около 32% опрошенных слышали о «дворце Путина», однако не знают подробностей. 31% респондентов ничего не слышали о так называемом расследовании.

Чаще фильм смотрели молодые люди — 37% в группе от 18 до 24 лет, реже всего — граждане в возрасте 55 лет и старше (23%). Среди тех, для кого телевидение является главным источником новостей, фильм посмотрели 19%. Среди тех, кто считает основным источником информации соцсети — 36%, интернет-издания — 39%, Telegram-каналы — 61%.

Подавляющее большинство посмотревших фильм, знающих его содержание или слышавших о нём (77%) не изменили своего отношения к главе государства после просмотра. У 17% отношение ухудшилось, а у 3% — улучшилось.

Около 33% из тех, кто видел фильм или знает содержание, убеждены, что сведения из него — неправда. Примерно 38% полагают, что изложенное похоже на правду, а 17% уверены в правдивости фильма. При этом 59% респондентов в возрасте 18–24 года считают, что информация из «расследования» похожа на правду, 23% уверены в правдивости. Примерно половина респондентов (49%) 55 лет и старше считает, что изложенное в фильме — ложь.

Ранее издание Schwarzwalder Bote сообщило, что сенсационный фильм-расследование блогера и оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, оказался фальшивкой. Видео снято немецкой продакшен-студией по заказу из США, а роскошные интерьеры особняка оказались компьютерной графикой. По данным источника, осенью прошлого года недалеко от места, где Навальный отдыхал после лечения в клинике Charité, открылась видеостудия The Black Forest, которая и занималась созданием фильма. А содействовал в этом филиал американской продакшен-студии Kosmo Films, в то же время открытый рядом. Штат студии состоит всего лишь из четырёх человек, а руководят ей Себастьян Вайланд и Нина Вайланд, в своё время проживавшие и работавшие в Штатах. Они положительно отзываются о совместной работе с Навальным, называя его приятным и вежливым человеком.

Соответственно, Навальный купил этот фильм. Неизвестно, в какую сумму это обошлось, учитывая высокую сложность работы и её секретность, но оппозиционер мог использовать средства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом). Стоит отметить, что место пребывания Навального в Германии после выписки из больницы было засекречено. Однако авторы издания установили, что он находился во Фрайбурге — на одном из видео, которое блогер опубликовал в соцсетях, видны узнаваемые городские строения. А до этого, также судя по его соцсетям, он отдыхал в Шварцвальде. Уточняется, впрочем, что он был не только там — финальный монтаж фильма проводился в Кирцхартене.

На днях журналисты Telegram-канала Mash сняли репортаж, из которого следует, что так называемый дворец Путина в Геленджике находится на нулевом этапе строительства — там работают только строители, а всё выглядит как «один большой бетон». По словам строителей, возведение здания закончится примерно через пять-шесть лет. Авторы призвали владельцев «дворца» отозваться.

Между тем представитель Аркадия Ротенберга подтвердил журналистам, что бизнесмен является бенефициаром здания под Геленджиком, который в расследовании политика Алексея Навального назван «дворцом Путина». Накануне сам Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта и планирует сделать в здании отель. А до этого журналисты сообщали, что близкие друзья президента РФ Владимира Путина готовятся публично заявить о том, что являются хозяевами дворца в Геленджике. СМИ писали, что это может быть либо член совета директоров СИБУРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, либо братья Аркадий и Борис Ротенберги.

19 января политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

В расследовании Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения, писал NEWS.ru.