Левада-Центр: число сторонников продолжения СВО заметно выросло

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ноябре сторонников продолжения боевых действий на территории Украины среди россиян стало значительно больше, рассказал NEWS.ru научный руководитель Левада-Центра (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Лев Гудков, ссылаясь на исследование центра. При этом число респондентов, выступающих за мирные переговоры, осталось на уровне октября.

Число противников [военной операции] осталось на том же уровне, что и в октябре, а «партия войны» консолидировалась и поднялась. Число сторонников [военной операции] поднялось с 30% до 40%, а число сторонников мирных переговоров осталось на том же уровне, что и в октябре (в октябре Левада-Центр фиксировал 21% определенно желающих начать мирные переговоры. — NEWS.ru), — сказал он.

По его словам, увеличение числа сторонников продолжения военных действий произошло за счет неопределившихся. Ученый считает, что это реакция общества на уход российской армии из Херсона, а также «работа пропаганды».

В то же время рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента не изменился с октября, отметил Гудков.

Ранее Левада-Центр публиковал результаты опроса, согласно которым большинство россиян считают, что Россия нуждается в переменах. В первую очередь россияне хотели бы повысить уровень жизни (14%), а также решить социальные проблемы (9%). Кроме того, граждане РФ пожелали ухода в отставку различных чиновников, министров и депутатов (11%). Россияне также хотели бы закончить военную операцию на территории Украины (10%).