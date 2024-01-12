«Подъем»: Лев Рубинштейн умер в больнице

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лев Рубинштейн

Telegram-канал «Подъем» сообщает, что поэт Лев Рубинштейн скончался на 77-м году жизни. По данным канала, деятель культуры умер в больнице НИИ Склифосовского. Официального подтверждения этим сведениям пока нет. Telegram-канал «112» утверждает, что поэт по-прежнему находится в реанимации, за его жизнь борются медики.

Информацию о смерти поэта в социальных сетях опубликовала журналистка Виктория Ивлева. По ее словам, Рубинштейн был прекрасным человеком.

Лев Рубинштейн. Все. Не могу, слезы разъедают глаза. Левушка, какой же ты был прекрасный... — написала Ивлева.

9 января поэт Игорь Иртеньев заявил, что Рубинштейна сбила машина в Москве, его экстренно доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. По его словам, медики оценивали состояние пострадавшего как тяжелое.

Позднее в Сети опубликовали видеозапись с моментом наезда на 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что у водителя, совершившего наезд, за последний год накопилось 19 эпизодов нарушений ПДД. Потерпевший после столкновения потерял сознание. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствовал о том, что удар был сильным.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя. Обвиняемый подозревается в нарушении правил дорожного движения.

Днем 12 января Telegram-канал «112» сообщал, что Лев Рубинштейн находился в глубокой коме. По информации канала, 76-летний поэт был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. ДТП произошло около полудня 8 января на улице Марьина Роща, где живет поэт.