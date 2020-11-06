Лев Лещенко выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого

https://static.news.ru/photo/1b3bbc20-2038-11eb-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Певец Лев Лещенко сообщил, что глубоко скорбит из-за смерти сатирика Михаила Жванецкого.

Я уже всё знаю, глубоко скорблю, — рассказал Лещенко в беседе с РИА Новости.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

Как писал NEWS.ru, ещё летом Жванецкий жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем Жванецкий не углублялся.