Лев Лещенко выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого

Певец Лев Лещенко сообщил, что глубоко скорбит из-за смерти сатирика Михаила Жванецкого.
Я уже всё знаю, глубоко скорблю, — рассказал Лещенко в беседе с РИА Новости.
Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.
Как писал NEWS.ru, ещё летом Жванецкий жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем Жванецкий не углублялся.