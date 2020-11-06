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Лев Лещенко выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого

16:47, 06 ноября 2020 21
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Певец Лев Лещенко сообщил, что глубоко скорбит из-за смерти сатирика Михаила Жванецкого.

Я уже всё знаю, глубоко скорблю, — рассказал Лещенко в беседе с РИА Новости.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

Как писал NEWS.ru, ещё летом Жванецкий жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем Жванецкий не углублялся.

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