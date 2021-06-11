Летом на Кубани открылось на 20% больше гостиниц, чем в 2019 году

https://static.news.ru/photo/755954ae-6d7a-11ea-bbf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В текущий курортный сезон в Краснодарском крае будет работать на 20% больше средств размещения, чем в 2019 год. В регионе теперь работает 10,3 тысячи гостиниц. Как сообщил агентству ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, всего Кубань может разместить 603 тысячи человек.

В летний сезон 2021 года планируют работу 10 300 средств размещения на 603 тысячи мест. Прирост к 2019 году по количеству объектов — более чем 18%, — сказал Руппель.

В среднем отели будут заполняться на 11% меньше, чем два года назад. Но это связано с тем, что было открыто много новых мест размещения, отметил Руппель. Также вице-губернатор сказал, что больше всего забронировано номеров в санаториях (97%) и в 4–5-звёздочных отелях, в том числе работающих по системе «всё включено» (98%).

На самые тёплые месяцы уже забронировано 89% номерного фонда. А в целом люди разобрали номера уже на пять месяцев вперёд.

В настоящее время можно открывать купальный сезон на курортах Азовского моря. На курортах Чёрного моря это произойдёт только во второй половине июня. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.