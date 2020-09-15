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Летняя погода вернётся в Москву на один день

18:34, 15 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей российской столицы на текущей неделе ждёт по-настоящему летняя погода, но только на один день: 17 сентября в Москву вернётся тепло.

В этот день воздух в столице прогреется до 22 градусов тепла, ожидается ливень и гроза. Причиной тому послужит атлантический циклон, который придёт в Москву в четверг. Сообщение об этом появилось на сайте «Метеоновости».

В Москву на сутки вернется лето, с теплом, ливнем и грозой. И ночь станет по-летнему теплой, 11-13 градусов, и днем максимальная температура воздуха достигнет 20-22 градусов, — говорится в нём.

Средняя суточная температура вернётся к значению 15-16 градусов, что является летними показателями, передаёт РИА Новости.

Но всего на сутки. В пятницу, 18 сентября, погода вернется в осень, — гласит сообщение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что к концу недели Москва окажется в «пузыре» полярного холода. Жители столицы уже сейчас могут прощаться с метеорологическим летом, заявил 15 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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