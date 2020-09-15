Летняя погода вернётся в Москву на один день

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Полиция Зеленограда начала уголовное делопроизводство после того, как курьер службы доставки Delivery Club вместе со своим знакомым напал на несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УВД.

В сообщении отмечается, что к правоохранителям обратилась мама одного из подростков. Женщина рассказала в ОМВД, что возле одного из жилых домов неизвестные мужчины вступили в конфликт с её несовершеннолетним сыном...