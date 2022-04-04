Летевший в Москву самолёт SSJ-100 подал сигнал тревоги

Пассажирский Sukhoi Superjet (SSJ-100) рейсом Тюмень - Москва подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Пассажирский Sukhoi Superjet Тюмень - Москва подал сквок general emergency​ (общий сигнал тревоги - NEWS.ru) над Кировской областью. Он не меняет высоту и курс, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время самолёту до аэропорта Шереметьево, в котором он должен сесть осталось около часу лёту.

9 марта стало известно, что работы по созданию импортозамещённой версии самолёта Sukhoi Superjet 100 будут ускорены. Как сообщалось, отечественный двигатель ПД-8, предназначенный для него, может быть сертифицирован раньше запланированных сроков. Первоначально на создание импортозамещённой версии лайнера отводился срок до конца 2024 года.

30 марта сообщалось, что российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолёта SSJ-100, прекратила их техобслуживание. Для продолжения эксплуатации SSJ-100 Министерство промышленности и торговли предложило использовать зaпасы, сформированные PowerJet ещё до санкций. Для этого было предложено узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в России иностранных компаний в управление российским предприятиям.