Летевшая с Навальным пассажирка рассказала подробности ЧП на борту

https://static.news.ru/photo/db97e744-e2dc-11ea-b61f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город55 Омск

Летевшая в самолёте вместе с Алексеем Навальным из Томска в Москву пассажирка рассказала о том, что было на борту, когда оппозиционер начал терять сознание. Сегодня утром его экстренно госпитализировали с признаками отравления.

Подробности случившегося приводит «Пятый канал». Его журналистам пассажирка рассказала, что перед вылетом сфотографировалась с оппозиционером. По её словам в тот момент он выглядел абсолютно нормально.

Мы взлетели, какое-то время полёта прошло уже, может быть минут 40, он прошёл в туалет. Я не видела, что он вышел, пыталась заснуть. Просыпаюсь от криков бортпроводника о врачебной помощи, — вспоминает женщина.

Очевидец отметила, что в определённый момент Навальный начал кричать «нечеловеческим голосом».

Его шлёпали по щекам. Пилот объявил об экстренной посадке в Омске, — добавила она.

Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, летевшей вместе с ним, с утра политик ничего не ел, он выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Через несколько минут после взлёта он почувствовал себя плохо, отошёл в туалет, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Соратники политика считают, что его отравили. Результаты анализов будут готовы днём 20 августа, говорят врачи больницы. Ранее замглавврача больницы Анатолий Калиниченко заявлял, что нет никакой уверенности, что причиной состояния пациента стало именно отравление. Эта лишь одна из версий случившегося. Диагноз ему еще не поставили, однако врачи говорили, что уже «продвинулись» в этом. Со слов Калиниченко, больного удалось стабилизировать.

Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу, так как у западных специалистов больше возможности выявить отравляющий агент. Однако в Минздраве РФ сообщили, что вопрос о транспортировке пациента из Омска сейчас не рассматривается.

Ранее Кира Ярмыш опровергла информацию о том, что Алексей Навальный употреблял алкоголь или лекарства перед вылетом, писал NEWS.ru.