Летчик заверил, что самолеты-доноры использовались и до санкций Летчик Попов заверил, что самолеты-доноры использовались и до санкций

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Использование самолетов-доноров, которые разбирают на запчасти в случае необходимости, применяется на практике во всем мире даже не в условиях санкций, заявил военный летчик Владимир Попов. Таким образом в беседе с «360» он прокомментировал статью Bloomberg о том, что через три месяца «Аэрофлот» начнет разбирать самолеты на запчасти из-за антироссийских санкций.

Это один из условных методов, который применяется на практике не только у нас, а во всем мире, даже без санкций. При необходимости восстановления исправности, эксплуатационной необходимости по плану перелетов используется самолет-донор, — подчеркнул Попов.

По его словам, в роли самолета-донора обычно используются непригодные к полетам воздушные суда. Также под эту категорию подпадают самолеты, находящиеся на авиационных ремонтных заводах, добавил Попов. Летчик заверил, что запчасти снимают с борта, который длительное время не находится в эксплуатации.

Ничего особенного, зазорного или противоестественного в этом нет, поскольку технические регламенты это предусматривают даже на период общей работы в аэропортах, на авиационных линиях, — резюмировал Попов.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Виктор Горбачёв заявил, что российские самолеты будут летать и получать запчасти, что бы ни сообщали западные СМИ. Разбирать воздушные суда на запчасти не будут, заверил он.