Летчик Ярошенко рассказал, что планирует делать в Общественной палате Летчик Ярошенко рассказал, что сфокусируется на правозащитной деятельности в составе ОП

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Летчик Константин Ярошенко, которого президент России Владимир Путин включил в состав Общественной палаты РФ, рассказал, что на новом посту хотел бы сфокусироваться на правозащитной деятельности и помощи оказавшимся в трудной ситуации за рубежом, сообщает «Радио 1». По его словам, он намерен противостоять двойным стандартам Запада в области правосудия и соблюдения прав человека, продвигая правозащитную повестку на международном уровне.

Я себя вижу в продвижении правозащитной повестки на международном уровне. Это противостояние двойным стандартам США и коллективного Запада в сфере правосудия, соблюдения прав человека <...> Также я вижу свою миссию в том, чтобы помогать нашим соотечественникам, которые оказались в сложной ситуации за рубежом, — рассказал Ярошенко.

Летчик добавил, что рад доверию, оказанному ему Владимиром Путиным, и сделает все возможное, чтобы быть полезным народу и государству.

Президент России Владимир Путин ранее включил Константина Ярошенко в состав Общественной палаты, указ об этом был опубликован на официальном портале правовой информации. 27 апреля его обменяли на американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.