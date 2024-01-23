Летчик рассказал об уникальной машине, способной выручить Россию в СВО Летчик Попов: учебно-боевой Як-130 поможет России в СВО в критической ситуации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учебно-боевой самолет Як-130

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил в разговоре с NEWS.ru, что в зоне СВО в критической ситуации ВС РФ поможет учебно-боевой самолет Як-130. По его словам, Як-130 способен вести воздушный бой с тихоходными целями: вертолетами, транспортными бортами и БПЛА. Попов также назвал Як-130 уникальной машиной.

Як-130 — бесфорсажный самолет, скорость ограничена. В воздушном бою он справится с тихоходными судами: вертолетами, транспортными самолетами, собьет средние и большие БПЛА на средних и больших высотах, сможет отбомбиться по наземным целям во время штурмовки. Но пока что он используется в училищах. Як-130 придет на помощь при острой необходимости, в критической ситуации, — отметил Попов.

Собеседник не исключил, что именно на Як-130 получают первый опыт полетов будущие пилоты истребителей и штурмовиков. Эксперт добавил, что Як-130 оснащен самым современным оборудованием, облегчающим управление машиной. По его словам, Як-130 в случае боевого применения сможет осуществлять пуски ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также сбрасывать бомбы до 250 кг.

На нем готовят пилотов истребителей и штурмовиков. На нем стоит самая современная электроника. У Як-130 стеклянная кабина, возможность пилотирования через переднее, прицельно-пилотажное стекло — отображаются символы, можно смотреть на горизонт и пилотировать, какие-то данные вводить по прицеливанию по наземным и воздушным целям, все упрощено, — подчеркнул эксперт.

Ранее американские СМИ писали, что новая модификация российского ударного беспилотника «Куб» станет «кошмаром» для украинских военных. Преимуществами «Куба» являются компактные габариты и небольшой вес, а также возможность скрытого запуска, бесшумность и простота в управлении. Особенностью «Куба» является способность барражировать в воздухе до 30 минут, обнаруживая цель, после чего атаковать ее в пикировании, поражая верхнюю, наименее бронированную часть танков и другой боевой техники.