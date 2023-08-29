Летчик рассказал, когда SJ-100 оснастят российским двигателем Летчик Попов: самолет SJ-100 с российским двигателем выйдет через неделю

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Самолет SJ-100

Испытания импортозамещенного самолета SJ-100 с российским двигателем начнутся буквально через неделю, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, отечественные двигатели уже прошли сертификацию, осталось доставить и смонтировать их.

Следующий борт буквально через неделю выйдет на испытания, и он уже будет оснащен полностью российскими двигателями <...> Двигатели прошил сертификацию, завод-изготовитель их выпускает, надо только доставить, смонтировать и опять приступить к очередной фазе испытаний, — сказал Попов.

Летчик отметил, что выпуск самолета с отечественными двигателями можно оценить как победу над санкционным давлением Запада. Он подчеркнул, что в российских лайнерах около 40 агрегатов заменили на отечественные, в том числе авионика, изменили часть конструкции шасси, практически на 70-80% поменяли электроснабжение. Кроме того, заменили систему кондиционирования и отработали свои навигационный приборы. Попов добавил, что большие проблемы существуют именно в российской гражданской авиации, тогда как боевая была полностью сохранена после распада СССР.

SJ-100 является импортозамещенной версией ближнемагистрального SSJ 100. Российский самолет совершил свой первый выход в небо 29 августа. Продолжительность его полета составила 54 минуты. Самолету удалось подняться на высоту до трех тысяч метров и развить скорость до 343 км/ч. В общей сложности, российские конструкторы заместили в SJ-100 около 40 различных систем. В испытаниях были задействованы франко-российские двигатели. Первый полет лайнера состоялся в Комсомольске-на-Амуре.