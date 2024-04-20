Летчик объяснил, чем Ту-160М2 напугал американцев Генерал Попов: Ту-160М2 одним ударом уничтожит три-четыре авианосца США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Ту-160М2 может потопить три-четыре авианосца сразу, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, комментируя боязнь США российских самолетов. По его словам, летательный аппарат может быть вооружен сразу шестью ракетами «Кинжал».

Ту-160М2 — машины, которые сегодня несут в том числе, я могут только предположить, Х-47 или «Кинжал». Вы представляете, на что способен один Ту-160 с «Кинжалами»? МиГ-31 берет одну такую ракету, Ту-22М3М — три-четыре ракеты, а Ту-160М2 — штук шесть сразу, то есть с одного захода завалит три-четыре авианосца точно. Поэтому США переживают даже с их очень развитым флотом. Если авианосные группировки будут приближаться к РФ, то они потерпят фиаско, — заявил Попов.

По словам генерала, Россия никому не угрожает, поэтому США зря считают Ту-160 угрозой. Это не оружие нападения, а средство сдерживания, добавил он.

Во-первых, их у нас не очень много — по предварительным данным — штук 16. Мы бережно к ним относимся. Но если придется — мы их задействуем против американского флота, особенно против авианосцев. Любой противник, который попытается проявить агрессию против РФ, будет уничтожаться. Любой, кто приблизится к исключительной экономической зоне ответственности РФ, — резюмировал летчик.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин указал, что Вооруженные силы России могут использовать самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М для стратегических ударов по инфраструктуре ВСУ в зоне проведения спецоперации. По его словам, такие машины «способны натворить все что угодно», а первые две по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.