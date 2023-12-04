Летчик-испытатель рассказал, когда в небо вернутся сверхзвуковые самолеты Летчик Кондауров: гражданские сверхзвуковые лайнеры вернутся в небо к 2030 году

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Полеты гражданских сверхзвуковых самолетов могут возобновиться в России к 2030 году, предположил в беседе с NEWS.ru летчик-испытатель герой Советского Союза Владимир Кондауров. По его словам, для этого необходимо создать новый двигатель, использование которого сделает такие авиарейсы экономически выгодными.

Если российские специалисты смогут создать двигатель, который обеспечит необходимую экономичность, то к 2030 году, возможно, у нас появится сверхзвуковой гражданский лайнер, который будет совершать коммерческие рейсы, — сказал Кондауров.

Он отметил, что в последние годы в производстве техники наметились значительные подвижки. Российские специалисты работают над созданием новых самолетов и двигателей, но готового продукта пока нет.

В СССР единственным сверхзвуковым авиалайнером был Ту-144. После 55 рейсов, последний из которых был осуществлен в июне 1978 года, этот самолет был выведен из эксплуатации из-за проблем с безопасностью.

В начале ноября состоялся первый испытательный полет российского дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Полет опытного образца прошел успешно, лайнер пилотировали заслуженные летчики-испытатели России Сергей Сухарь и Игорь Зинов.