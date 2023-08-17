Летчик-испытатель объяснил, почему Россия не откажется от Ту-95 Летчик Кондауров: срок службы Ту-95 можно продлевать из-за крепкой конструкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-95

Россия не откажется от использования стратегических бомбардировщиков Ту-95 из-за их крепкой конструкции, заявил NEWS.ru летчик-испытатель Владимир Кондауров. По его словам, в связи с этим срок службы таких самолетов можно часто продлевать.

Ту-95 остается только модернизировать и отправлять обратно в части. Отказываться совсем от них нельзя. <...> У Ту-95 настолько крепкая конструкция, что срок службы можно еще продлевать и продлевать, — сказал Кондауров.

Он отметил, что бомбардировщик Ту-95 находится на службе с 1950-х годов, в России уже шла работа по его модернизации с точки зрения спутниковой навигации и бортовой обороны, потому что это необходимо в боевых условиях. Тем не менее, по мнению летчика, бомбардировщик нужно приспособить для применения новейших типов вооружения и доработать для распознавания новых боеприпасов и передачи координат.

Кондауров добавил, что разрабатывать новые турбовинтовые двигатели для боевых самолетов в настоящее время не нужно, поскольку в области военной авиации они не отвечают современным требованиям.

Ранее Кондауров предположил, что в 2024 году в России представят первый образец новейшего стратегического ракетоносца пятого поколения. На данный момент в РФ также производятся модернизированные Ту-160 и оснащаются современной электроникой Ту-95.