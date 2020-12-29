Летавший в Ниццу на частном самолёте министр восстановлен в должности

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Уволенный министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин добился восстановления в должности через суд. Он был уволен главой региона Сергеем Морозовым 18 ноября в связи с утратой доверия.

Поводом такого кадрового решения стал инцидент с полётом в Ниццу, куда чиновник отправился на частном самолёте со своей гражданской женой Марией Шпак, занимавшей должность главы администрации Чердаклинского района.

СМИ подсчитали, что полёт только в одну сторону мог обойтись в €30-35 тысяч (2,7-3,1 млн рублей).

Тогда губернатор назвал поступок Семёнкина «не очень хорошим вызовом обществу». Он заявил, что министр не сможет сохранить должность даже в случае, если «юридически, дай бог, всё будет хорошо». Он уволил чиновника, а отставку Шпак принял Совет депутатов Чердаклинского района.

Однако лишившийся поста Семёнкин 1 декабря обратился в суд с требованием восстановить его в должности и выплатить зарплату за время вынужденного отсутствия. Это требование было удовлетворено, передаёт Lenta.ru.

Между тем региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова отметила, что в случае с полётом на частном самолёте речь о злоупотреблении служебным положением не идёт, так как Семенкин сам оплатил свой перелёт.

Как писал NEWS.ru, сам министр подтвердил, что летал в Ниццу с женой. По его словам, издание, первоначально сообщившее об этом, негативно относится ко всей работе исполнительной власти области. Он рассказал, что попал во Францию, авиасообщение с которой было приостановлено, через Лондон. После поездки он сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. При этом рейс в британскую столицу, подчеркнул Семёнкин, был регулярным. Он отметил, что готов сотрудничать со следствием и предоставить необходимые документы.