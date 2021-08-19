Лесной пожар дошёл до населённого пункта в Марий Эл
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
20:44, 19 августа 2021
Фото: 12.mchs.gov.ru
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Распространение лесных пожаров привело к появлению огня в посёлке Студёновка в Марий Эл. Об этом сообщили в местном МЧС, передаёт ТАСС.
По информации спасателей, сейчас пламя распространилось на две постройки, однако территория пожара стремительно расширяется.
Горят неопределённые постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме. Жилые постройки пытаются отстоять, — сообщили в ведомстве.
Сейчас информации о пострадавших нет. Пожарным сложно потушить огонь, потому что с 2010 года в посёлке лежат остатки леса: валежник и мелкая поросль деревьям. Это усложняет доступ для техники.
В республике до 29 августа действует особый противогазный режим.
18 августа стало известно, что лесной пожар подобрался к самой границе города Якутска. На территории городского округа сгорело около двух тысяч гектар леса. Как сообщил мэр города Евгений Григорьев, огонь удалось ликвидировать за девять дней на площади свыше двух тысяч гектар.