Лесной пожар дошёл до населённого пункта в Марий Эл

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Корпорация Apple получила от Роскомнадзора письмо с требованием об удалении приложения «Навальный», которое позволяет читать блог оппозиционера Алексея Навального и использовать систему «Умного голосования». Об этом говорится на сайте политика.

В РКН считают, что приложение оппозиционера используется для пропаганды деятельности Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан** и штабов Навального***. Это важный рубеж для Apple — пойдут ли они...