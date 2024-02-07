Россиянам дали советы, как вести себя при встрече с кабанами Лесничий Струкова: при встрече с дикими кабанами нельзя пугать их и кричать

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Попытки напугать дикого кабана при встрече с ним в лесу приведут лишь к обратному эффекту, рассказала в беседе с «Радио 1» старший участковый лесничий Песковского лесничества Ступинского филиала Мособллеса Лариса Струкова. По ее словам, кабан весьма опасен, он может и убить, но зверь никогда не станет нападать, если не видит для себя опасности.

Не надо пытаться пугать его, кричать. Нужно просто остановиться, постоять и тихонечко уйти своей дорогой, не привлекая внимания. Если животное уже побежало к вам, шансов не пострадать мало. А если самка еще и с детенышем, опасность возрастает вдвое, — предупредила специалист.

Комментируя сообщения о нашествии диких кабанов на один из районов подмосковных Мытищ, лесничий подчеркнула, что к животному нельзя подходить ближе, чем на 30 м, и тем более пытаться с ним сфотографироваться. Виновником массового выхода кабанов к людям она назвала самого человека.

В Мытищах прикормили большое число диких кабанов. Они поняли, что это легкое пропитание, что пищу добывать не надо. Понятно, что они будут идти по привычке туда, где их накормят. Просто не надо этого делать, — призвала Струкова.

Ранее в администрации Мытищ сообщили, что диких кабанов, которые появились в городе и стали выходить на проезжую часть в районе Ярославского шоссе, переселят в другое место. Минприроды выдало разрешение на отлов животных.