Лещенко нашёл замену гимну России на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/f8d01db8-4614-11eb-a55e-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вместо гимна на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены могли бы исполнять патриотическую песню, например «Катюшу». Об этом заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Таким образом артист прокомментировал запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) исполнять национальный гимн России на двух ближайших Олимпиадах — в Токио и Пекине.

Песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня. Я считаю, что они должны петь «Катюшу», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что при награждении, на пьедестале, можно попробовать спеть хотя бы первые четыре строчки гимна России.

После судебных антидопинговых разбирательств, CAS постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. При этом санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн. Также в течение двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований. Первоначально Всемирное антидопинговое агентство WADA хотело отстранить РФ от всех международных турниров на четыре года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание для российских атлетов, чтобы разбудить в подрастающем поколении желание принимать участие в соревнованиях, где нет места допингу. Также ведомство учитывало вопрос соразмерности нарушения и взыскания, что поможет осуществить культурные изменения в стране, передаёт пресс-служба инстанции.