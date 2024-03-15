«Шли одним маршрутом»: Лещенко назвал смерть Ширвиндта личной утратой Лев Лещенко: Ширвиндт был для меня по-настоящему родным человеком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лев Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в комментарии NEWS.ru назвал смерть режиссера Александра Ширвиндта своей личной утратой. Он отметил, что пережил с артистом множество событий, которые их породнили.

Это очень печально. Есть люди, которые уходят и ты понимаешь, что умер по-настоящему твой родной человек, близкий человек. Не просто артист, которого ты знаешь, любишь, с которым ты прожил какое-то время. Просто частица тебя, — сказал музыкант.

Лещенко рассказал, что у него на столе лежит книга режиссера. По его словам, он периодически листает ее по несколько страниц.

У меня на столе лежит его книжка постоянно с подписью. Единственная такая, которая постоянно лежит на столе. Я ее иногда листаю. Две-три страницы и думаю, как мало таких интеллигентных людей. Для меня это трепетно. Когда читаешь все про Сашу, все это переживаешь. Мы прошли по жизни одним маршрутом, много в поездках были. Очень печально, — заключил Лещенко.

Лещенко добавил, что считает Ширвиндта блистательным актером, режиссером, сценаристом. По словам музыканта, Ширвиндт щедро дарил свою душу, отдавал свои знания, свою любовь к театру, к артистам.

Советский и российский актер, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель культурного учреждения, режиссер Сергей Газаров. Артист умер в больнице 15 марта.