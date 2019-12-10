https://static.news.ru/photo/96bc0956-1b41-11ea-a123-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лужков Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Народный артист Лев Лещенко выразил соболезнования ввиду кончины бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По его словам, градоначальник был «ориентиром порядочности» и очень открытым в быту человеком.

Он был неким ориентиром порядочности, настоящий лидер отечества, — отметил певец в интервью порталу «Ридус».

Он считает, что Лужков заложил фундамент, на который сейчас опирается российская столица.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».

Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник. Родственники бывшего мэра Москвы хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

Как писал NEWS.ru, тело бывшего столичного градоначальника должны доставить в Москву из Мюнхена к вечеру 11 декабря. Такие сроки поставили его родные перед похоронным агентством, которое займётся транспортировкой тела и организацией похорон.