Лерчек рассказала, как справлялась с запретом на выход в интернет Лерчек призналась, что переживала «уход» интернета из своей жизни два месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) призналась, что после запрета на использование интернета не могла осознать этого на протяжении двух месяцев. В рамках Петербургского международного форума она рассказала, что ей приходилось «стирать грани» и принимать, что она является не только блогером, передает корреспондент NEWS.ru.

Сложный был период, я не верила. У меня где-то два месяца не было осознания того, что интернета нет, ты как бы блогер, но ты не блогер. До того момента, пока я не стерла для себя грань того, что я есть Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru), я есть блогер, а блогер есть вот Валерия Чекалина, я не могла двигаться дальше, — рассказала Чекалина.

Бизнесвумен также призналась, что, смирившись с мыслью о потере интернета, она начала заниматься саморазвитием. Тогда она получила огромное количество поддержки, а друзья при встрече с ней намеренно не использовали телефон. По словам Лерчек, в ресторане ей приносили раскраски, чтобы отвлечь.

На полях ПМЭФ Лерчек также рассказала, что попала в проблемную ситуацию с налоговой из-за своего излишнего доверия. Она назвала себя интеллектуально развитым человеком, о чем, по ее словам, свидетельствуют два красных диплома МГУ. Блогер подчеркнула, что ее «захватили» соцсети и семья, из-за чего она делегировала ведение финансовых дел другим людям.