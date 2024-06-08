Лерчек, Богомолов, Чеботина: как прошел четвертый день ПМЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

8 июня завершился четвертый день Петербургского международного экономического форума. По информации оргкомитета, в рамках форума было заключено 982 соглашения на сумму более 6 трлн рублей. Гостями форума стали блогер Лерчек, депутат Госдумы Александр Хинштейн и певица Люся Чеботина.

Обсуждаемые в России изменения в системе налогообложения — абсолютно разумная мера, заявила блогер Лерчек (Валерия Чекалина). По ее словам, если такая система будет принята, то более востребованными станут бухгалтеры с экономическим образованием.

Считаю это абсолютно разумной мерой. <...> Считаю ее честной, справедливой. Но при этом, мне кажется, стоит во внимание принимать доказательную базу расходов, которые, соответственно, ты можешь вычесть из полученного дохода и получить налоговую базу меньше и с нее уже заплатить налог, — говорит она.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предположил, что ответственность за пользование VPN вводить неправильно. Таким образом депутат прокомментировал предложение бизнеса «максимально ограничить» доступ российских пользователей к VPN, добавив, что эти сервисы в России и так запрещены.

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов, в свою очередь, сообщил, что деньги бизнеса театру – невозвратные. По его словам, театр отдает спонсору имидж.

О возвратности мы говорим только по отношению к государству в том смысле, что за счет эффективного привлечения средств бизнеса и за счет собственного заработка, который мы имеем, мы облегчаем нагрузку на государственный бюджет. Мы говорим о том, что театр как творческая организация может быть эффективен, а не самоокупаем, это важная грань, которую я провожу, – сказал он.

ПМЭФ является местом скопления талантливых людей из разных отраслей, которые могут познакомиться и сотворить вместе что-то новое, заявила певица Люся Чеботина. По ее словам, артистам нужно присутствовать на мероприятии для саморазвития, знакомств и новых познаний.

Фото гостей четвертого дня ПМЭФ — в фотогалерее NEWS.ru.