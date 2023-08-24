Лера Кудрявцева дала советы россиянам «на случай громкого БАХ» Лера Кудрявцева: в случае громкого «бах» нужно скатиться на пол и закрыть голову

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своем Telegram-канале список рекомендаций «на случай массированной атаки». По ее словам, в случае появления угрозы необходимо расклеить скотч на окнах, а сами стекла зашторить. В случае взрывов необходимо скатиться на пол, закрыть руками голову и открыть рот, утверждает телеведущая.

На всякий случай. Окна закрываем плотной шторой — спасет от мелких осколков стекла. Наклеить на окна крестом скотч. В случае громкого БАХ за окном, скатывается на пол и закрываем голову руками. В случае нескольких прилетов, держим рот открытым, дабы уменьшить давление на барабанные перепонки, — написала Кудрявцева.

Кроме этого она посоветовала россиянам не спать головой к окну. Телеведущая отметила, что даже от систем противовоздушной обороны идет «очень сильная волна».

Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военные в ночь на 24 августа пресекли попытку Украины атаковать территорию РФ тремя беспилотниками самолетного типа. В военном ведомстве уточнили, что два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, еще один — в Калужской.