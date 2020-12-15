Лепс осудил артистов, не пришедших на прощание с Гафтом

https://static.news.ru/photo/d967cccc-3edb-11eb-ace4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Певец Григорий Лепс, пришедший на церемонию прощания с актёром Валентином Гафтом в театр «Современник», заявил, что не увидел некоторых коллег по творческому цеху.

По словам исполнителя, коллеги Гафта были просто обязаны прийти и попрощаться с артистом.

Думаю, у них дела — примерки, грим, ресницы, микрофоны, — сказал Лепс Пятому каналу.

Он выразил сожаление, что не сможет присутствовать на похоронах, но прийти на церемонию прощания счёл своим долгом.

Певец также рассказал, что нечасто виделся с Валентином Гафтом, однако последнюю встречу отлично запомнил: актёр читал свои сатирические стихи, в которых от него «досталось» многим, в том числе Лепсу.

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в этот день прошла церемония прощания в его родном театре «Современник».

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим, писал NEWS.ru.