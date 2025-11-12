Лепешки на сухой сковороде — не подгорают и выходят нежными: готовлю по такому рецепту за 2 минуты

Если вы никогда не пекли хлеб, начните с этого рецепта. Здесь невозможно ошибиться — лепешки получаются даже у тех, кто впервые замешивает тесто.

Для лепешек мне понадобится: кефир (250 мл), мука (450 г), яйцо (1 шт.), растительное масло (3 ст. л.), сахар (1 ст. л.), соль (1 ч. л.), сода (1 ч. л.).

Кефир слегка подогреваю до теплого состояния. Смешиваю его с содой и оставляю на 2–3 минуты — появятся пузырьки. В глубокой миске соединяю яйцо, сахар, соль и растительное масло. Вливаю кефирную смесь. Постепенно добавляю просеянную муку, замешивая эластичное тесто. Оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Накрываю полотенцем и оставляю на 20–30 минут. Разделяю тесто на 8 равных частей. Каждую раскатываю в тонкую лепешку толщиной 3–4 мм. Разогреваю сковороду без масла на среднем огне. Обжариваю лепешки по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Готовые лепешки сразу смазываю сливочным маслом и складываю стопкой под полотенце — так они останутся мягкими. Для пикантного варианта добавляю в тесто сушеный чеснок и паприку.

