Соратник Навального отказался от статуса узника совести

https://static.news.ru/photo/08129da6-7841-11eb-bd0a-96000091f725_660.jpg Леонид Волков Фото: leonidvolkov.ru

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков отказался от статуса узника совести, который получал несколько раз от организации Amnesty International после задержаний. По его словам, ему никогда не говорили, что этот статус требует «ретроспективной святости».

Поскольку похвастаться таковой (ретроспективной святостью. — NEWS.ru) я не могу и не собираюсь, то я не только отказываюсь от этого статуса, но и убедительно требую, чтобы Amnesty никогда и ни при каких обстоятельствах меня впредь таким статусом не наделяла, — написал он в Facebook.

Он рассказал, что Amnesty International занимается информационными кампаниями для помощи политическими заключёнными и эта деятельность имеет смысл за счёт распространения информации, делающей человека публичным. Однако в случае с известным человеком, таким как оппозиционер Алексей Навальный, присвоение статуса нужно для пиара самой правозащитной организации, а также помогает другим, менее известным политзаключённым.

Внезапно оказалось, что к статусу «узника совести» (а не просто политзаключённого), по мнению Amnesty, прилагаются и определённые обязанности. Точнее, одна обязанность: быть «ретроспективно святым». Человеком, который никогда в прошлом не сказал ничего «неправильного». Но, простите, никто не может быть нагружен обязательствами без его согласия, не так ли, — подчеркнул он.

По его словам, в этом случае нужно получать согласие от самого политзаключённого. Он отметил, что команда Навального уже три дня общается с представителями организации и те не могут объяснить, какие высказывания послужили поводом для снятия с оппозиционера статуса.

Ранее от этого статуса отказался руководитель проекта Навального «РосПил» Александр Головач, который стал узником совести после задержания на митинге в 2018 году, а также менеджер Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Руслан Шаведдинов.

Накануне организация Amnesty International сообщила, что больше не может считать политика Алексея Навального узником совести из-за его высказываний середины 2000-х годов. При этом правозащитники сообщили, что запросы в организацию о проверке слов оппозиционера могли быть частью скоординированной кампании по дискредитации политика в других странах. По данным СМИ, к этой атаке может быть причастна сеть сотрудников RT.

Amnesty International признала Навального узником совести 17 января. Причиной стал его арест на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии, где лечился после отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания политика в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.