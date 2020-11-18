Леонид Рошаль рассказал, как россияне сутками ждут дома врачей

https://static.news.ru/photo/b145d21a-2a3c-11eb-ac2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время пандемии коронавируса нагрузка на медиков многократно возросла. Однако далеко не во всех регионах власти смогли качественно организовать помощь пациентам. Поэтому бывают случаи, когда люди ждут врачей по несколько дней, рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Сказывается также и кадровая проблема, отметил доктор медицинских наук. Случается, что врачи в день успевают выполнить не более 70% поступивших в поликлинику вызовов на дом. К тому же существует многолетний кадровый дефицит в первичном звене.

Были случаи, когда врач приходил только на девятые сутки, — цитирует Рошаля KP.RU.

В числе важных проблем он также назвал обеспечение медиков транспортом. Сейчас, по его словам, потребность составляет около трёх тысяч машин. В этом плане большую помощь оказывают волонтёры, которые возят врачей на вызовы на личном транспорте, отметил он. Таковых — более тысячи.

Добровольцев, добавил Рошаль, также привлекают для работы в поликлиниках и колл-центрах. Он выразил надежду, что это избавит людей от другой проблемы, когда они часами не могут дозвониться до медучреждения. Сейчас в ряде случаев ответ можно получить за 10 минут, уточнил профессор.

Ещё одним важным направлением он назвал дистанционные врачебные консультации. Такой метод внедрён уже в 71 регионе. На это направление определены более трёх тысяч врачей.

Случаи сбоев в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом в последнее время происходят достаточно часто. Так, например, несколько дней назад мужчина ждал врача дома несколько дней и в итоге был госпитализирован в критическом состоянии. Участковый пришёл по вызову лишь после смерти пациента.

18 ноября на совещании президента с правительством министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о проблеме нехватки скорых в ряде регионов. Дополнительно требуется, по его словам, порядка 2,7 тысячи машин. Он предложил решать проблему при помощи такси. В ответ на это Владимир Путин заявил, что делать это необходимо «по какому-то устойчивому, понятному тарифу», чтобы не было желающих нажиться на ситуации. Кроме того, глава государства поручил решить вопросы связи с поликлиниками, чтобы граждане могли спокойно дозвониться до лечебных учреждений, писал NEWS.ru.