Лео Бокерия сравнил отношение властей к антипрививочникам в России и Европе

В европейских странах антипрививочников ограничивают крайне жёстко, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия «Царьграду». В России же никаких нарушений их прав нет, сказал хирург. Он сравнил происходящее с ситуацией в одной из европейских стран, которую описал его знакомый.

Он говорит: «У вас как там с прививками?» Я говорю: «У нас вот так и так». — «А у нас премьер-министр подписал: всё, вышел не в то время, несколько тысяч евро штраф». Ни тюрьма, ничего — всё. И вот это называется демократией в прямом смысле этого слова. Почему этот человек, который такой указ издал, он отвечает за судьбу страны, и он берёт на себя ответственность, и мы должны вот это понимать и в это вникать. А если ты антипрививочник, ну сделай себе погреб и сиди там, — передал Бокерия слова знакомого.

Он добавил, что нежелание прививаться зачастую вызвано страхом.

Ранее Бокерия призвал быстрее достичь популяционного иммунитета к коронавирусу и заявил, что его отсутствие будет приводить к новым волнам заболеваемости. Он отметил, что темпы вакцинации в России по-прежнему далеки от оптимальных.

За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Скончался 1181 человек, полностью выздоровели 35 794 человека.