Lenta.ru обжалует штраф избитой в автозаке журналистке

Главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров прокомментировал решение суда, по которому журналистка издания, избитая в автозаке после попытки снять задержание ребёнка, получила штраф в тысячу рублей. В разговоре с «Подъёмом» он заявил, что намерен обжаловать решение.

У руководителя СМИ возникли вопросы к мотивировке, по которой судья назначил штраф.

Основой для обвинения послужили два рапорта сотрудников спецполка, написанные один в один, под копирку. К делу не приобщили два результата осмотров Анастасии в травмпункте и больнице, в которых говорится об ушибах. Также не приобщили показания нашего свидетеля, — подчеркнул он.

Кроме того, Тодоров назвал неправдой замечание о том, что его издание в числе последних написало о задержании журналистки. По его словам, Lenta.ru сообщила о произошедшем сразу же, как только у СМИ появилась «понятная официальная информация». При этом журналисты старались привлечь внимание коллег, но они остались удивлены, что получили поддержку такого большого числа других изданий.

Подруга журналистки сообщила о её задержании ночью с 17 на 18 июля, в 11:55 18 июля заметка об этом появилась на «Медиазоне». Позднее информацию начали распространить другие СМИ. Lenta.ru, где работает девушка, сообщила о произошедшем в 18:00 того же дня.

17 июля на Чистых прудах в столице силовики задержали журналистку Lenta.ru Анастасию Завьялову. Девушка стала свидетельницей задержания женщины с ребёнком. После начала видеосъёмки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Зaвьялову и доставили её в отдел МВД по Бaсманному району.

В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Зaвьялову, ударили её головой о стол, наступили на неё коленом и травмировали руку. При этом в отделении более шести с половиной часов отказывались разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

Следственный комитет начал проверку произошедшего.

19 июня в МВД Москвы заявили, что журналистка мешала работе сотрудников правоохранительных органов. По информации ведомства, от девушки «неоднократно» требовали прекратить «противоправное поведение», но та не реагировала. Также она не сообщала, что работает журналистом.

Девушку оштрафовали на тысячу рублей по статье о мелком хулиганстве с неповиновением законным требованиям сотрудников полиции.