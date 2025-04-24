Москвичка сообщила о неожиданной находке в гостинице КНДР Туристка из Москвы пожаловалась на прослушку в номере отеля в КНДР

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Московская туристка Валентина поделилась впечатлениями от отдыха в Северной Корее и рассказала о необычном оборудовании в гостиничном номере, пишет Lenta.ru. По словам путешественницы, сам отель расположен на изолированном острове, а в каждой его комнате находилась массивная тумба, внешне напоминавшая радиоприемник, который мог записывать разговоры.

Ни одной волны радио ни у кого, конечно же, она не ловит. А если посмотреть с другой стороны этого радиоприемника, там можно заметить тысячу проводов, и они все зашиты внутрь. В общем, конечно, возникает много вопросов. Многие специалисты говорят, что это один из инструментов прослушки, — сказала Валентина.

Путешественница добавила, что покидать территорию гостиницы гостям разрешалось только до крыльца здания. При этом внутри отеля имелась развитая инфраструктура для развлечений: бильярдная и теннисные столы, массажный кабинет, несколько магазинов с сувенирами.

Ранее издание South China Morning Post писало, что закрытие особой экономической зоны Расон в Северной Корее для иностранных туристов связано с публикациями инфлюенсеров — они выкладывали в Сеть видео, на которых жизнь в КНДР показывалась с негативной стороны. Опубликованный в YouTube ролик, в котором дети исполняют песню на фоне изображений запуска баллистических ракет, собрал миллионы просмотров и вызвал резонанс в соцсетях.