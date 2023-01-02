SHOT: Меладзе на концерте продолжил украинский националистический лозунг

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Telegram-канал SHOT сообщил, что российский исполнитель Валерий Меладзе произнес на концерте фразу из националистического украинского лозунга по просьбе фаната. Этот момент попал на видео. Меладзе снял на мобильный телефон один из зрителей. Предположительно, певец выступал на новогоднем корпоративе, который проходил в Дубае.

На кадрах один из фанатов попросил Меладзе произнести лозунг с прославлением Украины. Певец, убрав в сторону микрофон, ответил собеседнику короткой фразой и затем добавил: «Тс-с». Сразу после этого исполнитель сообщил гостям, что он вне политики.

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров ранее заявил, что Меладзе нужно не просто лишить возможности зарабатывать деньги в России, запретив любые его выступления, а выдворить из страны. По его мнению, такие артисты являются врагами.

По словам чиновника, если не вводить санкции против публичных личностей, то народ подумает, что они говорят правильные вещи. Владимиров убежден, что деятельность Меладзе на территории России должна быть пресечена.