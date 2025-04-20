Ленивые вареники с творогом: для тех, кто ненавидит долго месить тесто

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Сегодня поделюсь своим фирменным рецептом ленивых вареников, которые спасают меня уже не первый год, когда хочется чего-то вкусненького, но совершенно нет времени на долгую готовку. Этот рецепт настолько прост, что с ним справится даже муж (если, конечно, он умеет включать плиту).

Для начала нам понадобится:

250 г свежего творога (лучше брать 5–9% жирности, чтобы вареники не были сухими);

1 крупное яйцо;

2 ст. л. сахара (можно больше или меньше по вкусу);

щепотка соли;

около 5 ст. л. муки (количество может немного варьироваться в зависимости от влажности творога).

Теперь самый ответственный момент — замес теста. В глубокой миске тщательно разминаем творог вилкой, добавляем яйцо, сахар и соль. Постепенно подсыпаем муку, постоянно помешивая. Тесто должно получиться мягким, эластичным, но не липнуть к рукам. Если переборщили с мукой — добавьте немного молока или кефира.

Далее раскатываем колбаску толщиной около 2 см на присыпанной мукой поверхности. Нарезаем на кусочки по 1,5–2 см. Можно придать им традиционную форму ушек, но я обычно не заморачиваюсь — и так вкусно!

Варим в подсоленной кипящей воде около 2–3 минут после всплытия. Главное — не передержать, иначе вареники станут резиновыми. Вылавливаем шумовкой и сразу подаем со сметаной, растопленным сливочным маслом, вареньем или просто посыпав сахаром.

Советы от бывалой:

Если творог слишком влажный — предварительно отожмите его через марлю. В тесто можно добавить ванилин или цедру лимона для аромата. Готовые вареники можно заморозить — просто разложите на доске и отправьте в морозилку, а потом пересыпьте в пакет.

Ранее сообщалось, что мясо — продукт капризный: даже небольшие ошибки в приготовлении могут превратить его из сочного и нежного блюда в сухую и жесткую «подошву». Однако есть несколько проверенных хитростей, которые помогут вам всегда добиваться идеального результата.