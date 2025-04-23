Ленивые вареники с секретом! Простой рецепт быстрого завтрака или перекуса!

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Готовим ленивые вареники с какао — сладкое искушение за 15 минут! Эти воздушные вареники — настоящее спасение, когда хочется сладкого, но нет времени возиться с тестом. Нежные творожные комочки с шоколадными нотками тают во рту, а готовятся как дважды два!

Смешайте в миске 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Добавьте 3 ст. л. муки и 1,5 ст. л. какао — тесто должно получиться мягким, но не липким. Сформируйте колбаску, нарежьте на кусочки и слегка приплюсните. Варите в кипящей воде 2–3 минуты после того, как вареники всплывут.

Подавайте с медом, сгущенкой или ягодным соусом. Какао придает вареникам изысканный шоколадный аромат, а творог делает их невероятно нежными. Идеальный завтрак для сладкоежек или уютный десерт к вечернему чаю.

Для праздничного варианта обжарьте вареники на сливочном масле до хрустящей корочки — получится нечто среднее между сырниками и шоколадными клецками!

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