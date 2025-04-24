Ленивые вареники из картошки! Подаем со шкварками и томленым лучком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые вареники из картошки! Подаем со шкварками и томленым лучком. Эти нежные вареники — настоящая комфортная еда! Готовятся из простых ингредиентов, а вкус — как из детства.

Ингредиенты:

600 г картофеля (вареного);

200 г муки (+ 50 г для подпыла);

1 яйцо;

30 г сливочного масла;

соль — по вкусу.

Для подачи: 2 луковицы (нарезать полукольцами), 50 г шпика (или грудинки), сметана, укроп.

Приготовление:

1. Картофельное тесто. Разомните горячий вареный картофель со сливочным маслом. Добавьте яйцо, соль и постепенно введите муку. Тесто должно быть мягким, но не липким.

2. Шкварки с луком. Нарежьте шпик, грудинку или бекон кубиками, обжарьте до хруста. Добавьте лук и жарьте до золотистости.

3. Формовка вареников. Раскатайте тесто в колбаску, нарежьте на кусочки. Можно слепить шарики или приплюснутые лепешки.

4. Варка. Опускайте вареники в кипящую подсоленную воду. Готовьте три-четыре минуты после всплытия. Подавайте с томленым луком, шкварками и сметаной.

Ранее мы готовили стожки по-быстрому. Фарш + картошка = шедевр!