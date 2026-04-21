Ленивые синнабоны без заморочек — слоеное тесто творит магию и пахнет как в кафе

Ленивые синнабоны без заморочек — слоеное тесто творит магию и пахнет как в кафе

Если хочется чего-то сладкого и ароматного, но без долгой возни с тестом, этот способ — настоящее спасение. Всего один лист слоеного теста — и на кухне уже пахнет как в любимой кофейне, а результат приятно удивляет.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто — 400 г;

сливочное масло (растопленное) — 20 г;

сахар — 3-4 ст. л.;

корица — 1-2 ч. л.;

сахарная пудра — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте и раскатайте в прямоугольник. Смажьте маслом, щедро посыпьте сахаром и корицей — именно они дадут тот самый «булочный» аромат. Нарежьте пласт на полоски и сверните каждую в рулетик, не слишком плотно. Выложите заготовки в форму и отправьте в разогретую до 190 °C духовку примерно на 20–25 минут.

Пока булочки подрумяниваются, смешайте сахарную пудру с лимонным соком до гладкости. Готовые горячие «синнабончики» полейте глазурью — она быстро схватится и добавит легкую кислинку. Снаружи — хруст, внутри — мягкость и теплая сладость. Идеально к чаю и без лишних хлопот!

