Ленивые синнабоны без заморочек — слоеное тесто творит магию и пахнет как в кафе

Если хочется чего-то сладкого и ароматного, но без долгой возни с тестом, этот способ — настоящее спасение. Всего один лист слоеного теста — и на кухне уже пахнет как в любимой кофейне, а результат приятно удивляет.

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто — 400 г;
  • сливочное масло (растопленное) — 20 г;
  • сахар — 3-4 ст. л.;
  • корица — 1-2 ч. л.;
  • сахарная пудра — 3 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте и раскатайте в прямоугольник. Смажьте маслом, щедро посыпьте сахаром и корицей — именно они дадут тот самый «булочный» аромат. Нарежьте пласт на полоски и сверните каждую в рулетик, не слишком плотно. Выложите заготовки в форму и отправьте в разогретую до 190 °C духовку примерно на 20–25 минут.

Пока булочки подрумяниваются, смешайте сахарную пудру с лимонным соком до гладкости. Готовые горячие «синнабончики» полейте глазурью — она быстро схватится и добавит легкую кислинку. Снаружи — хруст, внутри — мягкость и теплая сладость. Идеально к чаю и без лишних хлопот!

Россиянам напомнили о штрафах за ремонт квартиры в обеденное время
Экс-следователь раскрыл, где можно найти следы исчезнувшего Героя России
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

