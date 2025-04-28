Ленивые котлеты «Все в одном»! Сразу мясо, гарнир и овощи — вкуснотища! Идеальное блюдо для тех, кто хочет сытно поесть без лишних хлопот. Ароматные котлеты с овощами — минимум усилий, максимум вкуса!

Ингредиенты

  • Фарш говяжий — 600 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Перец острый — ¼ ч. л.
  • Чеснок сухой — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 2-3 ст. л.
  • Кунжут — 3 ч. л.
  • Масло оливковое — 20 мл
  • Масло сливочное — 30 г

Приготовление

1. Подготовьте овощи: лук нарежьте мелкими кубиками, морковь, перец и картофель — натрите на терке.

2. Смешайте фарш с овощами, солью, перцем, острым перцем, сушёным чесноком и соевым соусом. Сформируйте котлеты.

3. Обжарьте котлеты на оливковом или подсолнечном масле до румяной корочки (3–4 минуты с каждой стороны).

4. Верните котлеты в сковородку, добавьте сливочное масло и немного воды. Накройте крышкой и тушите 15–20 минут на среднем огне. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Готово! Ароматные котлеты с сочными овощами — отличный ужин без лишних усилий.

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