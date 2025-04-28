Ленивые котлеты «Все в одном»! Сразу мясо, гарнир и овощи — вкуснотища

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые котлеты «Все в одном»! Сразу мясо, гарнир и овощи — вкуснотища! Идеальное блюдо для тех, кто хочет сытно поесть без лишних хлопот. Ароматные котлеты с овощами — минимум усилий, максимум вкуса!

Ингредиенты

Фарш говяжий — 600 г

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Перец острый — ¼ ч. л.

Чеснок сухой — 1 ч. л.

Соевый соус — 2-3 ст. л.

Кунжут — 3 ч. л.

Масло оливковое — 20 мл

Масло сливочное — 30 г

Приготовление

1. Подготовьте овощи: лук нарежьте мелкими кубиками, морковь, перец и картофель — натрите на терке.

2. Смешайте фарш с овощами, солью, перцем, острым перцем, сушёным чесноком и соевым соусом. Сформируйте котлеты.

3. Обжарьте котлеты на оливковом или подсолнечном масле до румяной корочки (3–4 минуты с каждой стороны).

4. Верните котлеты в сковородку, добавьте сливочное масло и немного воды. Накройте крышкой и тушите 15–20 минут на среднем огне. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Готово! Ароматные котлеты с сочными овощами — отличный ужин без лишних усилий.

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