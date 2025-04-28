Ленивые котлеты «Все в одном»! Сразу мясо, гарнир и овощи — вкуснотища! Идеальное блюдо для тех, кто хочет сытно поесть без лишних хлопот. Ароматные котлеты с овощами — минимум усилий, максимум вкуса!
Ингредиенты
- Фарш говяжий — 600 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Перец сладкий — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Перец острый — ¼ ч. л.
- Чеснок сухой — 1 ч. л.
- Соевый соус — 2-3 ст. л.
- Кунжут — 3 ч. л.
- Масло оливковое — 20 мл
- Масло сливочное — 30 г
Приготовление
1. Подготовьте овощи: лук нарежьте мелкими кубиками, морковь, перец и картофель — натрите на терке.
2. Смешайте фарш с овощами, солью, перцем, острым перцем, сушёным чесноком и соевым соусом. Сформируйте котлеты.
3. Обжарьте котлеты на оливковом или подсолнечном масле до румяной корочки (3–4 минуты с каждой стороны).
4. Верните котлеты в сковородку, добавьте сливочное масло и немного воды. Накройте крышкой и тушите 15–20 минут на среднем огне. Перед подачей посыпьте кунжутом.
Готово! Ароматные котлеты с сочными овощами — отличный ужин без лишних усилий.
Ранее мы готовили гору котлет из 2 куриных грудок: польза овощей и белка. Пальчики оближешь!