Ленивые голубцы: вкус классики без хлопот с капустными листьями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто сказал, что голубцы обязательно должны быть завернуты в капустные листья? Есть способ попроще, но блюдо будет не менее вкусным! Ленивые голубцы — это все те же знакомые ингредиенты, но приготовленные без лишних заморочек.

Возьмите 400 г любого фарша, смешайте с полуготовым рисом (150 г) и тушеными овощами: капустой, морковью и луком. Добавьте томатную пасту, чеснок и любимые специи — паприку, соль, перец. Вместо долгого заворачивания просто потушите эту ароматную смесь 15--20 минут до готовности риса.

Перед подачей заправьте блюдо сметаной — она сделает вкус более нежным и сливочным. Получается тот же любимый вкус голубцов, но без возни с листьями. Идеальный вариант, когда хочется домашней кухни, но нет времени на сложные приготовления.

Такие голубцы хороши и горячими, и холодными, а на следующий день становятся еще вкуснее. Попробуйте этот простой рецепт — и обычный ужин превратится в маленький праздник!

Ранее сообщалось, что если вы на ПП, но хотите чего-то сытного и ароматного, попробуйте диетический вариант чашушули. Это грузинское рагу с мясом и овощами легко впишется в ваш лимит калорий, если приготовить его правильно. В порции всего 220 ккал.