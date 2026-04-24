Ленивая выпечка как из кафе: эти слойки-бублики улетают со стола быстрее, чем готовятся

Когда хочется чего-то сладкого и эффектного, но без долгой возни, выручают слойки из готового теста. Они выглядят как десерт из витрины, а готовятся буквально на раз-два. Нежный крем с шоколадом и хрустящая основа делают их любимцами всей семьи.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

сливки жирные — 120 г;

шоколадная паста — 120 г;

клубника (по желанию) — 100 г.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте и слегка раскатайте. Вырежьте кольца, формируя бублики, затем смажьте их яйцом и сложите по два, чтобы получились пышные заготовки. Выпекайте при 180 °C около 20 минут до румяной корочки, затем остудите и разрежьте вдоль.

Сливки взбейте до плотности и аккуратно соедините с шоколадной пастой. На нижнюю часть бублика выложите крем, добавьте кусочки клубники и накройте верхом. Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой. Получается просто, красиво и очень вкусно — идеальный десерт к чаю без лишних хлопот.

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется десерт «как в кафе», но без хлопот. Всего несколько простых шагов — и у вас на столе нежные пирожные с кремом, которые выглядят дорого и съедаются моментально.